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  • 19.09, 14:15
    В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе. ДНР, Донецк, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

    В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

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    В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

    В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

    В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

      В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики появился памятник Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза.

      Монумент установили у входа в больницу, откуда местных детей отправляли на лечение в Россию. На табличку поместили фотографию Елизаветы Глинки и фразу, которую она произнесла в одном из интервью: «Я буду вывозить детей из Донецка, пока война не кончится или пока меня не убьют».

      Собравшиеся на открытие памятника почтили память Доктора Лизы минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

      Александр Левченко, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения ДНР: «Память об этом человеке жива не только в виде мемориальной доски, которую мы открыли, но и в виде тех дел, которые мы продолжаем. Память о Елизавете Петровне будет жить вечно и в сердцах, и в наших умах».

      Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре прошлого года. Она сопровождала партию лекарств для жителей Сирии. Самолет Минобороны РФ, летевший из Сочи в Латакию, рухнул в море. Жертвами трагедии стали 92 человека.

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