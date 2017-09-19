В Донецке открыли мемориал Доктору Лизе

В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики появился памятник Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза.
Монумент установили у входа в больницу, откуда местных детей отправляли на лечение в Россию. На табличку поместили фотографию Елизаветы Глинки и фразу, которую она произнесла в одном из интервью: «Я буду вывозить детей из Донецка, пока война не кончится или пока меня не убьют».
Собравшиеся на открытие памятника почтили память Доктора Лизы минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.
Александр Левченко, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения ДНР: «Память об этом человеке жива не только в виде мемориальной доски, которую мы открыли, но и в виде тех дел, которые мы продолжаем. Память о Елизавете Петровне будет жить вечно и в сердцах, и в наших умах».
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре прошлого года. Она сопровождала партию лекарств для жителей Сирии. Самолет Минобороны РФ, летевший из Сочи в Латакию, рухнул в море. Жертвами трагедии стали 92 человека.
Собравшиеся на открытие памятника почтили память Доктора Лизы минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.
Александр Левченко, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения ДНР: «Память об этом человеке жива не только в виде мемориальной доски, которую мы открыли, но и в виде тех дел, которые мы продолжаем. Память о Елизавете Петровне будет жить вечно и в сердцах, и в наших умах».
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре прошлого года. Она сопровождала партию лекарств для жителей Сирии. Самолет Минобороны РФ, летевший из Сочи в Латакию, рухнул в море. Жертвами трагедии стали 92 человека.
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