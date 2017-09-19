Новый украинский закон об образовании передан на рассмотрение президенту

Председатель Верховной рады Украины подписал закон об образовании, вызвавший критику в ряде европейских стран.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал резонансный закон об образовании и передал его на рассмотрение президенту страны Петру Порошенко.
По словам Парубия, теперь во всех школах Украины занятия будут вестись на государственном языке, «как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах». Парубий добавил, что нацменьшинствам будет предоставлена возможность учиться на родных языках, передает «Интерфакс».
Андрей Парубий, спикер Верховной рады: «Хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе об образовании указывается, что преподавание в украинских школах будет проводиться на государственном языке. Как во всех цивилизованных странах, предоставляется право обучения на родном языке и членам нацменьшинств, и коренным народам».
5 сентября Верховная рада поддержала в целом новый закон об образовании. Согласно закону, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет, а зарплата учителей до 2023 года должна быть повышена. Однако наибольший резонанс вызвала статья, согласно которой преподавание на родных языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе и в отдельных группах. Против такой политики уже высказались Венгрия, Румыния и Болгария. В российском МИДе закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей Украины.
По словам Парубия, теперь во всех школах Украины занятия будут вестись на государственном языке, «как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах». Парубий добавил, что нацменьшинствам будет предоставлена возможность учиться на родных языках, передает «Интерфакс».
Андрей Парубий, спикер Верховной рады: «Хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе об образовании указывается, что преподавание в украинских школах будет проводиться на государственном языке. Как во всех цивилизованных странах, предоставляется право обучения на родном языке и членам нацменьшинств, и коренным народам».
5 сентября Верховная рада поддержала в целом новый закон об образовании. Согласно закону, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет, а зарплата учителей до 2023 года должна быть повышена. Однако наибольший резонанс вызвала статья, согласно которой преподавание на родных языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе и в отдельных группах. Против такой политики уже высказались Венгрия, Румыния и Болгария. В российском МИДе закон сочли ущемлением прав миллионов русскоязычных жителей Украины.
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