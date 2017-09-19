Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки.
По данным следствия, 42-летний мужчина несколько раз ударил ножом маленькую родственницу и ее мать. В результате девочка погибла, ее мать была госпитализирована с ранениями.
При этом в астраханском управлении СК отметили, что подозреваемый, который ранее уже был судим, оказал активное сопротивление при задержании. Поэтому полицейские решили применить оружие. В результате злоумышленник был ранен и доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается помощь.
При этом в астраханском управлении СК отметили, что подозреваемый, который ранее уже был судим, оказал активное сопротивление при задержании. Поэтому полицейские решили применить оружие. В результате злоумышленник был ранен и доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается помощь.
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