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  • 19.09, 14:15
    Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать. Астрахань, дети и подростки, задержание, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать

    Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать

    3 комментария
    • Фото: astra30 / vk.com
    Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать

    Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать

    Житель Астрахани зарезал полуторагодовалую девочку и ранил ее мать
    • Фото: astra30 / vk.com

      • В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки.

      По данным следствия, 42-летний мужчина несколько раз ударил ножом маленькую родственницу и ее мать. В результате девочка погибла, ее мать была госпитализирована с ранениями.

      При этом в астраханском управлении СК отметили, что подозреваемый, который ранее уже был судим, оказал активное сопротивление при задержании. Поэтому полицейские решили применить оружие. В результате злоумышленник был ранен и доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается помощь.

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