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  • 19.09, 12:45

    Песков: Москва не оставит без поддержки жителей Донбасса

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    Песков: Москва не оставит без поддержки жителей Донбасса

    Песков: Москва не оставит без поддержки жителей Донбасса

    Россия не бросит жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, от которых отказались киевские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит социальные выплаты для жителей ДНР и ЛНР. Москва не отказывается от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда, как об этом писали СМИ, а лишь перераспределяет эти средства, отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит».

    На минувшей неделе в российских СМИ появились публикации о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу проектов в Крыму и Калининграде.

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