Песков: Москва не оставит без поддержки жителей Донбасса

Россия не бросит жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, от которых отказались киевские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит социальные выплаты для жителей ДНР и ЛНР. Москва не отказывается от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда, как об этом писали СМИ, а лишь перераспределяет эти средства, отметил пресс-секретарь президента РФ.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит».



На минувшей неделе в российских СМИ появились публикации о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу проектов в Крыму и Калининграде.



