ФИФА: на покупку билетов на ЧМ-2018 подали почти миллион заявок

В ФИФА заявили, что полностью удовлетворены спросом на билеты на чемпионат мира 2018 года.
Как сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер, уже поступил почти миллион заявок на приобретение билетов. 21% из них подали иностранные болельщики.
Активнее всего заявки подавали граждане России, Аргентины, Китая, Мексики и США, передает ТАСС. Как подчеркнул Эллер, ФИФА ожидает аншлаги на матчах ЧМ-2018.
Напомним, продажи билетов на чемпионат мира в России стартовали 14 сентября. Первый этап, во время которого можно подавать заявки на приобретение билетов, а потом выкупить их в порядке живой очереди, продлится до 28 ноября. Второй этап продаж стартует после жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря, и закончится 3 апреля.
Отметим, что зрители могут купить как билеты на определенные матчи, так и приобрести пакеты на определенный стадион или игры определенной команды. Для россиян предусмотрено эксклюзивное право на приобретение билетов четвертой категории по специальной цене (от 1280 рублей).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону. Путевки на ЧМ-2018 уже получили Россия (как страна-хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
Активнее всего заявки подавали граждане России, Аргентины, Китая, Мексики и США, передает ТАСС. Как подчеркнул Эллер, ФИФА ожидает аншлаги на матчах ЧМ-2018.
Напомним, продажи билетов на чемпионат мира в России стартовали 14 сентября. Первый этап, во время которого можно подавать заявки на приобретение билетов, а потом выкупить их в порядке живой очереди, продлится до 28 ноября. Второй этап продаж стартует после жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря, и закончится 3 апреля.
Отметим, что зрители могут купить как билеты на определенные матчи, так и приобрести пакеты на определенный стадион или игры определенной команды. Для россиян предусмотрено эксклюзивное право на приобретение билетов четвертой категории по специальной цене (от 1280 рублей).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону. Путевки на ЧМ-2018 уже получили Россия (как страна-хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
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