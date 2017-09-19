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  • 19.09, 12:45

    ФИФА: на покупку билетов на ЧМ-2018 подали почти миллион заявок

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    ФИФА: на покупку билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr> подали почти миллион заявок

    ФИФА: на покупку билетов на ЧМ-2018 подали почти миллион заявок

    ФИФА: на покупку билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr> подали почти миллион заявок
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • В ФИФА заявили, что полностью удовлетворены спросом на билеты на чемпионат мира 2018 года.

    Как сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер, уже поступил почти миллион заявок на приобретение билетов. 21% из них подали иностранные болельщики.

    Активнее всего заявки подавали граждане России, Аргентины, Китая, Мексики и США, передает ТАСС. Как подчеркнул Эллер, ФИФА ожидает аншлаги на матчах ЧМ-2018.

    Напомним, продажи билетов на чемпионат мира в России стартовали 14 сентября. Первый этап, во время которого можно подавать заявки на приобретение билетов, а потом выкупить их в порядке живой очереди, продлится до 28 ноября. Второй этап продаж стартует после жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря, и закончится 3 апреля.

    смотретьНачалась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018
    Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018
    Отметим, что зрители могут купить как билеты на определенные матчи, так и приобрести пакеты на определенный стадион или игры определенной команды. Для россиян предусмотрено эксклюзивное право на приобретение билетов четвертой категории по специальной цене (от 1280 рублей).

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону. Путевки на ЧМ-2018 уже получили Россия (как страна-хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.

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