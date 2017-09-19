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  • 19.09, 12:44

    СК возбудил дело после смерти тройняшек в роддоме Ростовской области

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    СК возбудил дело после смерти тройняшек в роддоме Ростовской области

    СК возбудил дело после смерти тройняшек в роддоме Ростовской области

    Следователи выясняют причины смерти новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростовской области.

    По данным следствия, 17 июля 32-летняя жительница Таганрога родила в областном перинатальном центре троих малышей. Женщина поступила в роддом с диагнозом «проблемная беременность», и ей было сделано кесарево сечение. Тройняшек сразу же поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. 23 августа в отделении скончался один ребенок, а спустя несколько дней — еще двое, сообщает пресс-служба СКР.

    После смерти детей следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования сотрудники СК проверят качество медицинских услуг и дадут оценку действиям врачей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

    По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

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