СК возбудил дело после смерти тройняшек в роддоме Ростовской области

Следователи выясняют причины смерти новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростовской области.

По данным следствия, 17 июля 32-летняя жительница Таганрога родила в областном перинатальном центре троих малышей. Женщина поступила в роддом с диагнозом «проблемная беременность», и ей было сделано кесарево сечение. Тройняшек сразу же поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. 23 августа в отделении скончался один ребенок, а спустя несколько дней — еще двое, сообщает пресс-служба СКР.



После смерти детей следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования сотрудники СК проверят качество медицинских услуг и дадут оценку действиям врачей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.



По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело взято на контроль центральным аппаратом ведомства.