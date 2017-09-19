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  • 19.09, 12:45

    В Минэнерго предложили перейти на «умные электросчетчики»

    1 комментарий

    В Минэнерго предложили перейти на «умные электросчетчики»

    В Минэнерго предложили перейти на «умные электросчетчики»

    Минэнерго РФ хочет законодательно закрепить требование устанавливать только «умные счетчики» электроэнергии при плановой замене приборов учета.

    В Госдуме готовятся к обсуждения законопроекта о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии, который предполагает внедрение «умных счетчиков».

    Как рассказали РИА Новости в Минэнерго, основное преимущество «умных счетчиков» — это дистанционное снятие показаний: «можно выйти к месту нахождения прибора и посмотреть показания на дисплее, и тут же „залезть“ в компьютер или телефон, посмотреть, какие там показания», рассказали в ведомстве.

    Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики РФ: «Второе — чтобы дистанционно, без прихода специалиста, можно было перейти на другие тарифы, другое тарифное меню. Так как если вы сейчас захотите перейти с единого тарифа, например, на тариф „день-ночь“, то скорее всего вам придется покупать новый счетчик. Полагаю, что через некоторое время ресурсоснабжающие компании существенно расширят тарифное меню, в том числе и исходя из объема потребляемой мощности».

    Кроме того счетчик может следить за качеством электрической энергии, фиксируя уровень напряжения и частоту, помогает быстрее находить места повреждений при авариях.

    Законопроект рассмотрят в октябре.

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