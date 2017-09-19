СМИ: компания Nordea подумывает избавиться от своего российского банка

Из России может уйти еще один крупный иностранный банк. Продать свой бизнес собирается шведская компания Nordea. Официальных комментариев нет, но решение для банка выглядит логичным.
Шведская банковская группа Nordea работает в России больше 10 лет. Она, как отмечают «Ведомости», была одной из немногих, кто после кризиса не заявлял о том, что собирается уходить из России. Но теперь, по информации издания, Nordea всерьез рассматривает эту возможность и с начала года активизировала переговоры с возможными инвесторами.
Активов в России у банка Nordea почти на 200 миллиардов рублей, это 43-е место по стране. По вкладам населения это финансовое учреждение занимает 117-е место. Дело в том, что в России банк уже прекратил вести розничный бизнес, но то решение объяснялось динамикой доходов граждан и влиянием слабого рубля и инфляции. Но даже то, что банк Nordea имеет в России сейчас, — это достаточно крупный актив, говорят источники «Ведомостей», и продать его будет трудно.
Активов в России у банка Nordea почти на 200 миллиардов рублей, это 43-е место по стране. По вкладам населения это финансовое учреждение занимает 117-е место. Дело в том, что в России банк уже прекратил вести розничный бизнес, но то решение объяснялось динамикой доходов граждан и влиянием слабого рубля и инфляции. Но даже то, что банк Nordea имеет в России сейчас, — это достаточно крупный актив, говорят источники «Ведомостей», и продать его будет трудно.
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