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  • 19.09, 11:14

    В Совфеде назвали крайне опасным решение США выделить Киеву 500 млн долларов

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    В Совфеде назвали крайне опасным решение США выделить Киеву 500 млн долларов

    В Совфеде назвали крайне опасным решение США выделить Киеву 500 млн долларов

    В Совфеде назвали крайне опасным решение США выделить Киеву 500 млн долларов
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал решение американского сената выделить Украине 500 млн долларов на оборону.

    По словам сенатора, украинские власти «настроены на войну», и выделять Киеву достаточно крупную сумму на военные расходы опасно.

    Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Порошенко настроен на войну. Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях».

    По словам Джабарова, Порошенко собирается применить оружие против жителей юго-востока Украины и России, «которую он обвиняет во всех грехах».

    При этом сенатор подчеркнул, что «любое действие рождает противодействие», а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий «крайне опасно», передает RT.

    Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону.

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