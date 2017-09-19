В Совфеде назвали крайне опасным решение США выделить Киеву 500 млн долларов

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал решение американского сената выделить Украине 500 млн долларов на оборону.
По словам сенатора, украинские власти «настроены на войну», и выделять Киеву достаточно крупную сумму на военные расходы опасно.
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Порошенко настроен на войну. Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях».
По словам Джабарова, Порошенко собирается применить оружие против жителей юго-востока Украины и России, «которую он обвиняет во всех грехах».
При этом сенатор подчеркнул, что «любое действие рождает противодействие», а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий «крайне опасно», передает RT.
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону.
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Порошенко настроен на войну. Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях».
По словам Джабарова, Порошенко собирается применить оружие против жителей юго-востока Украины и России, «которую он обвиняет во всех грехах».
При этом сенатор подчеркнул, что «любое действие рождает противодействие», а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий «крайне опасно», передает RT.
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону.
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