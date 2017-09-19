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  • 19.09, 11:14

    Одному из оправданных по «делу 2 мая» в Одессе проломили голову

    1 комментарий
    • Фото: dumskaya.net
    Одному из оправданных по «делу 2 мая» в Одессе проломили голову

    Одному из оправданных по «делу 2 мая» в Одессе проломили голову

    Одному из оправданных по «делу 2 мая» в Одессе проломили голову
  • Фото: dumskaya.net

    • На одного из оправданных по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе совершено нападение.

    Как сообщает интернет-издание «Думская», злоумышленники разбили голову Евгению Грищуку, оправданному по делу о беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе. По данным издания, на сторонника «Антимайдана» напали в Овидиополе. Сейчас мужчина находится в больнице.

    Напомним, накануне у здания суда в Одесской области, где слушалось дело сторонников «Антимайдана», произошли столкновения. 20 полицейских получили травмы разной степени тяжести, никто из собравшихся у здания суда гражданских лиц не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело.

    смотретьНевиновны и снова под стражей: в дело о беспорядках в Одессе вмешалась СБУ
    Невиновны и снова под стражей: в дело о беспорядках в Одессе вмешалась СБУ
    По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых, 5 из них находились в СИЗО. Накануне сторонников «Антимайдана» суд признал невиновными. Однако двоих из них сразу же арестовали на два месяца по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

    смотретьПочему украинские власти судят потерпевших, а не виновников одесской трагедии: расследование НТВ
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    После госпереворота на Украине активисты «Антимайдана» устроили в Одессе протесты и разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между сторонниками «Антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана».

    Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Если кто-то из них пытался спастись, из толпы радикалов в них летели пули. Противостояние закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек.

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