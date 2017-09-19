Одному из оправданных по «делу 2 мая» в Одессе проломили голову

На одного из оправданных по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе совершено нападение.
Как сообщает интернет-издание «Думская», злоумышленники разбили голову Евгению Грищуку, оправданному по делу о беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе. По данным издания, на сторонника «Антимайдана» напали в Овидиополе. Сейчас мужчина находится в больнице.
Напомним, накануне у здания суда в Одесской области, где слушалось дело сторонников «Антимайдана», произошли столкновения. 20 полицейских получили травмы разной степени тяжести, никто из собравшихся у здания суда гражданских лиц не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых, 5 из них находились в СИЗО. Накануне сторонников «Антимайдана» суд признал невиновными. Однако двоих из них сразу же арестовали на два месяца по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
После госпереворота на Украине активисты «Антимайдана» устроили в Одессе протесты и разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между сторонниками «Антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана».
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Если кто-то из них пытался спастись, из толпы радикалов в них летели пули. Противостояние закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек.
Напомним, накануне у здания суда в Одесской области, где слушалось дело сторонников «Антимайдана», произошли столкновения. 20 полицейских получили травмы разной степени тяжести, никто из собравшихся у здания суда гражданских лиц не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых, 5 из них находились в СИЗО. Накануне сторонников «Антимайдана» суд признал невиновными. Однако двоих из них сразу же арестовали на два месяца по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
После госпереворота на Украине активисты «Антимайдана» устроили в Одессе протесты и разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между сторонниками «Антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана».
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Если кто-то из них пытался спастись, из толпы радикалов в них летели пули. Противостояние закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек.
Комментарии