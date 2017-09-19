Сигнала нет: крымские антенны отказываются ловить украинские телеканалы

В Херсонской области, которая находится недалеко от границы с Крымом, появилась новая телевышка. Как заявили киевские власти, эта постройка смогла наладить украинское теле- и радиовещание на полуострове впервые за 3 года. Однако парадокс заключается в том, что местные жители в своих домах никаких новых каналов так и не нашли.

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Эмоциональные эфирные заставки и подводки ведущих — фирменный стиль пяти украинских каналов, которые с конца августа начали вещание на территории Крыма. Телевышку на границе с полуостровом, как в классических антиутопиях, строили с помощью западных партнеров, открывали с помпой.



В студии телеканалов, словно в Генштабе, представлены карты покрытия украинским вещанием полуострова и бравурные рапорты.



Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания: «Это один из этапов развития эфирного вещания в Крыму, следующий этап — это еще один мультиплекс, еще 5 каналов. Мы его запустим до конца года».



На картах украинских чиновников все гладко и красиво. Телевещание — до Симферополя и Бахчисарая, радио — до южного берега полуострова. Джанкой — последний крымский город, расположенный в 40 километрах от границы. Как утверждают украинские чиновники, это зона устойчивого телевизионного покрытия. Простой эксперимент при помощи нажатия кнопки поиска на телевизоре позволяет проверить все диапазоны. Показывают Первый крымский, Крым 24, Первый канал, ТНТ, Россия 1, «Матч ТВ», «Звезда, НТВ. Никаких украинских каналов нет.



Корреспондент Олег Крючков для чистоты эксперимента отправился ближе к границе, в село Ермаково, с улиц которого можно увидеть украинский берег.



Абу-Петта Минатаев, житель села Ермаково: „НТВ — пожалуйста. Только Россия и Крым вещают, ни одного украинского канала нет“».



С пограничного пункта пропуска невооруженным глазом видна знаменитая украинская вышка. В пограничной зоне, в 100 метрах до границы, не удалось поймать ни один из 10 заявленных украинским министерством пропаганды радиостанций. Причины исчезновения украинского вещания попытался объяснить профильный крымский министр. На вопрос «глушите?» он ответил: глушить особо и нечего.



Дмитрий Полонский, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым. «Там попросту нет людей, которые способны реализовать и довести до конца какой-либо проект. Это первое. Второе, главный нацел в любом проекте у этих товарищей — это нацел на распил бюджетных денег».



При нынешнем развитии Интернета и спутникового телевидения строительство пропагандисткой башни — идея сомнительная. В кабельных сетях крымских отелей украинские каналы есть в стандартном пакете.



Денис Батурин, политолог: «Целесообразность расходования государственных украинских денег на башню из прошлого. Ответ может быть такой: за башню легче отчитается. Я построил башню, повесил передатчики, мощность передатчика такая то, столько-то каналов вещает — отчитались».



Вишенка на торте — частотный диапазон украинского мультиплекса. Большинство крымских телевизоров его не увидят, а поездка через границу для покупки приставки формата Т2 украинского стандарта, скорее, фантастика, чем реальность.