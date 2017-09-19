Эпоха возрождения: в Сирии начали восстанавливать железнодорожное сообщение

В столичном регионе Сирии восстанавливают транспортное сообщение. Железнодорожники запустили движение поездов по туристическому маршруту. Составы ходят из Дамаска на популярный курорт Забадани, где до войны отдыхали сотни сирийцев. Еще недавно город и часть путей в этом направлении находились под контролем боевиков.

Рядом с обрывом и стоящими на скалах домами по узкоколейке медленно тащится паровоз. Скорость такая, что быстрый пешеход его обгонит. Вагоны заново обшиты, но это именно те вагоны, которые использовались для перевозки пассажиров III и IV классов. Это старинный поезд 1896 года, на таких каталось несколько поколений сирийцев.



Светлана Миро вспоминает, что таким составом с любимым мужем ездила 27 лет, когда новобрачные только переехали из СССР в Сирию. Это одно из самых ярких ее впечатлений.



Отправку первого состава из одного паровоза и трех старинных вагончиков по узкоколейке назвать нормальным восстановлением железнодорожного сообщения нельзя. Но другой техники здесь нет, а для жителей столицы это символ возвращения счастливых довоенных лет.



Сирийские железнодорожники рассчитывают восстановить обрушенные туннели в скалах, после чего этот состав удастся запустить до самого любимого сирийцами курорта. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.