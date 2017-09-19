Павел Дуров назвал «шизофазией» претензии «бывшего сотрудника Telegram»

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на распространенную в Сети информацию о якобы незаконном увольнении бывшего сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга и конфликте с его братом Николаем Дуровым.
Эта история началась накануне, когда экс-директор особых направлений ООО «Телеграф» Антон Розенберг на портале Medium опубликовал пост с подробным рассказом о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. По словам автора, он обоих знал с детства, дружил с Николаем несколько лет и принимал участие в разработке «ВКонтакте» и Telegram. Дружба и сотрудничество закончились в начале этого года из-за конфликта с Николаем Дуровым.
Розенберг утверждает, что его из-за без всяких премий и компенсаций уволили из-за… девушки. Он попытался оспорить это решение в суде, но в ответ получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО «Телеграф».
Поводом для иска стало следующее обстоятельство: Розенберг указал в Facebook местом своей работы Telegram и предоставил в суд скриншоты рабочей переписки. По его словам, это послужило причиной разрыва договора между ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP, а представители компании потребовали от бывшего сотрудника компенсацию упущенной выгоды.
Рассказ Розенберга прокомментировал Павел Дуров. Как пишут «Ведомости», он не стал отрицать, что знаком с Розенбергом, однако заявил, что «от его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний». Основатель Telegram и «ВКонтакте» считает, что размещенный на портале Medium пост на 90% шизофазичен (шизофазия — психическое расстройство речи — прим. НТВ.Ru). Также Дуров сообщил, что владельцем компании ООО «Телеграф» не является и к мессенджеру Telegram эта организация не имеет никакого отношения.
Розенберг утверждает, что его из-за без всяких премий и компенсаций уволили из-за… девушки. Он попытался оспорить это решение в суде, но в ответ получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО «Телеграф».
Поводом для иска стало следующее обстоятельство: Розенберг указал в Facebook местом своей работы Telegram и предоставил в суд скриншоты рабочей переписки. По его словам, это послужило причиной разрыва договора между ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP, а представители компании потребовали от бывшего сотрудника компенсацию упущенной выгоды.
Рассказ Розенберга прокомментировал Павел Дуров. Как пишут «Ведомости», он не стал отрицать, что знаком с Розенбергом, однако заявил, что «от его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний». Основатель Telegram и «ВКонтакте» считает, что размещенный на портале Medium пост на 90% шизофазичен (шизофазия — психическое расстройство речи — прим. НТВ.Ru). Также Дуров сообщил, что владельцем компании ООО «Телеграф» не является и к мессенджеру Telegram эта организация не имеет никакого отношения.
Комментарии