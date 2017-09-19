В РЖД согласились помочь организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу

В РЖД прокомментировали слова Ангелы Меркель о том, что она хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы РЖД, компания готова помочь организовать для канцлера Германии Ангелы Меркель поездку ее мечты, о которой она рассказала немецким детям.
Сообщение пресс-службы РЖД: «Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится. Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой „поездки мечты“».
Накануне издание Die Welt сообщило, что во время встречи с детьми канцлер ФРГ рассказала им о том, какие путешествия она мечтает совершить. Видеозапись ответов Меркель на вопросы детей также опубликована на ее странице в Facebook.
Канцлер ответила на множество детских вопросов, например, рассказала, что любила учить в школе русский язык, что из животных больше всего ей нравятся зайцы, слоны и ежи. Она также рассказала, что очень любит Германию, но хотела бы совершить поездку к Скалистым горам и прокатиться по Транссибирской магистрали.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал рассказ о мечтах Ангелы Меркель на своей странице в Twitter.
Сообщение пресс-службы РЖД: «Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится. Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой „поездки мечты“».
Накануне издание Die Welt сообщило, что во время встречи с детьми канцлер ФРГ рассказала им о том, какие путешествия она мечтает совершить. Видеозапись ответов Меркель на вопросы детей также опубликована на ее странице в Facebook.
Канцлер ответила на множество детских вопросов, например, рассказала, что любила учить в школе русский язык, что из животных больше всего ей нравятся зайцы, слоны и ежи. Она также рассказала, что очень любит Германию, но хотела бы совершить поездку к Скалистым горам и прокатиться по Транссибирской магистрали.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал рассказ о мечтах Ангелы Меркель на своей странице в Twitter.
Меркель хочет проехать по Транссибу? Как насчет отмены санкций ? Это заметно улучшило бы атмосферу ее ознакомления с российскими просторами.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 сентября 2017 г.
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