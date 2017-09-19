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  • 19.09, 08:12

    В РЖД согласились помочь организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу

    3 комментария
    • Фото: Westsib.All Siberia / vk.com
    В РЖД согласились помочь организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу

    В РЖД согласились помочь организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу

    В РЖД согласились помочь организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
  • Фото: Westsib.All Siberia / vk.com

    • В РЖД прокомментировали слова Ангелы Меркель о том, что она хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы РЖД, компания готова помочь организовать для канцлера Германии Ангелы Меркель поездку ее мечты, о которой она рассказала немецким детям.

    Сообщение пресс-службы РЖД: «Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится. Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой „поездки мечты“».

    Накануне издание Die Welt сообщило, что во время встречи с детьми канцлер ФРГ рассказала им о том, какие путешествия она мечтает совершить. Видеозапись ответов Меркель на вопросы детей также опубликована на ее странице в Facebook.

    Канцлер ответила на множество детских вопросов, например, рассказала, что любила учить в школе русский язык, что из животных больше всего ей нравятся зайцы, слоны и ежи. Она также рассказала, что очень любит Германию, но хотела бы совершить поездку к Скалистым горам и прокатиться по Транссибирской магистрали.

    Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал рассказ о мечтах Ангелы Меркель на своей странице в Twitter.



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