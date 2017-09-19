В Хабаровском крае суд впервые расторг договор на дальневосточный гектар

Ванинский районный суд отозвал права на пользование землей
из-за выдачи так называемого дальневосточного гектара в центре сквера.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального отделения Общероссийского народного фронта, это решение суда стало первым случаем расторжения договора в рамках программы «дальневосточный гектар».
Юрий Светличный, представитель регионального отделения ОНФ: «Речь идет об участке в самом центре поселка Ванино на Приморском бульваре, где находится сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть там цветочный магазин. Женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд».
В ОНФ также сообщили о выявлении в поселке Ванино еще 66 участков, переданных в пользование частным лицам по программе «дальневосточный гектар».
Юрий Светличный: «Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов».
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на 5 лет. По истечении этого срока при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.
Юрий Светличный, представитель регионального отделения ОНФ: «Речь идет об участке в самом центре поселка Ванино на Приморском бульваре, где находится сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть там цветочный магазин. Женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд».
В ОНФ также сообщили о выявлении в поселке Ванино еще 66 участков, переданных в пользование частным лицам по программе «дальневосточный гектар».
Юрий Светличный: «Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов».
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на 5 лет. По истечении этого срока при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.
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