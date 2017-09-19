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  • 19.09, 08:12

    В Хабаровском крае суд впервые расторг договор на дальневосточный гектар

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    В Хабаровском крае суд впервые расторг договор на дальневосточный гектар

    В Хабаровском крае суд впервые расторг договор на дальневосточный гектар

    Ванинский районный суд отозвал права на пользование землей из-за выдачи так называемого дальневосточного гектара в центре сквера.

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального отделения Общероссийского народного фронта, это решение суда стало первым случаем расторжения договора в рамках программы «дальневосточный гектар».

    Юрий Светличный, представитель регионального отделения ОНФ: «Речь идет об участке в самом центре поселка Ванино на Приморском бульваре, где находится сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть там цветочный магазин. Женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд».

    В ОНФ также сообщили о выявлении в поселке Ванино еще 66 участков, переданных в пользование частным лицам по программе «дальневосточный гектар».

    Юрий Светличный: «Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов».

    Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на 5 лет. По истечении этого срока при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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