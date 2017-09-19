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  • 19.09, 08:12

    СМИ: в Таиланде россиянин и два казаха задержаны за махинации с банковскими картами

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    • Фото: STVPattaya / facebook.com
    СМИ: в Таиланде россиянин и два казаха задержаны за махинации с банковскими картами

    СМИ: в Таиланде россиянин и два казаха задержаны за махинации с банковскими картами

    СМИ: в Таиланде россиянин и два казаха задержаны за махинации с банковскими картами
  • Фото: STVPattaya / facebook.com

    • По подозрению в мошенничестве с банковскими картами в Таиланде задержали группу иностранцев, которые занимались махинациями в курортной Паттайе.

    Как передает телеканал Nation TV, речь идет о двух гражданах Казахстана и одном россиянине. Их схватили в популярном у туристов торговом центре Central Festival. При досмотре у задержанных нашли несколько поддельных пластиковых карт.

    Подозреваемые назвали имя своего сообщника, гражданина Болгарии. Его полицейские задержали в соседнем торговом центре, где тот пытался расплачиваться за покупки фальшивыми картами. Также болгарин имел при себе несколько поддельных купюр достоинством в одну тысячу батов.

    По информации правоохранительных органов, мошенникам удалось обналичить в банкоматах Паттайи по меньшей мере 300 тысяч батов (более 9 тысяч долларов).

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