СМИ: в Таиланде россиянин и два казаха задержаны за махинации с банковскими картами

По подозрению в мошенничестве с банковскими картами в Таиланде задержали группу иностранцев, которые занимались махинациями в курортной Паттайе.
Как передает телеканал Nation TV, речь идет о двух гражданах Казахстана и одном россиянине. Их схватили в популярном у туристов торговом центре Central Festival. При досмотре у задержанных нашли несколько поддельных пластиковых карт.
Подозреваемые назвали имя своего сообщника, гражданина Болгарии. Его полицейские задержали в соседнем торговом центре, где тот пытался расплачиваться за покупки фальшивыми картами. Также болгарин имел при себе несколько поддельных купюр достоинством в одну тысячу батов.
По информации правоохранительных органов, мошенникам удалось обналичить в банкоматах Паттайи по меньшей мере 300 тысяч батов (более 9 тысяч долларов).
Подозреваемые назвали имя своего сообщника, гражданина Болгарии. Его полицейские задержали в соседнем торговом центре, где тот пытался расплачиваться за покупки фальшивыми картами. Также болгарин имел при себе несколько поддельных купюр достоинством в одну тысячу батов.
По информации правоохранительных органов, мошенникам удалось обналичить в банкоматах Паттайи по меньшей мере 300 тысяч батов (более 9 тысяч долларов).
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