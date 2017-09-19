Власти ЛНР назвали подрыв памятника бойцам ВДВ терактом

Уничтожение памятника погибшим десантникам, который стоял в центре Луганска, власти самопровозглашенной республики расценили как диверсию, совершенную в публичном месте опасным способом.
Накануне вечером неизвестные подорвали установленный в 2015 году на Оборонной улице монумент погибшим бойцам ВДВ. Мемориал представляет собой боевую машину десанта на пьедестале.
Сразу после взрыва на месте ЧП вспыхнул пожар. Потушить его удалось быстро, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют прилегающую территорию. Власти ЛНР назвали случившееся терактом и в его совершении подозревают украинскую диверсионную группу.
Представитель Совета министров Луганской народной республики: «Мы расцениваем это как диверсию, совершенную в публичном месте общественно-опасным способом, иначе — теракт. Подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа. Предварительно имеется оперативная информация о ее участниках. Ведутся поиски по горячим следам. Это очередное доказательство недоговороспособности Киева, попытка напугать жителей, дестабилизировать обстановку в республике, создать ощущение незащищенности. Им это не удалось, напротив, Киев такими преступлениями все агрессивнее настраивает луганчан против себя».
В ЛНР также говорят, что взрыв мог стать реакцией Киева на инициативу России по урегулированию кризиса на востоке Украины. Москва предлагает отправить контингент ООН на Украину для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, при этом сотрудники ООН должны находиться лишь на линии разграничения, а саму инициативу следует согласовать с ЛНР и ДНР.
Киев и Вашингтон, как ранее заявлял постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, не готовы работать с российским проектом резолюции о миссии ООН в Донбассе и хотят предложить свои замечания. Украина настаивает на альтернативном документе.
Сразу после взрыва на месте ЧП вспыхнул пожар. Потушить его удалось быстро, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют прилегающую территорию. Власти ЛНР назвали случившееся терактом и в его совершении подозревают украинскую диверсионную группу.
Представитель Совета министров Луганской народной республики: «Мы расцениваем это как диверсию, совершенную в публичном месте общественно-опасным способом, иначе — теракт. Подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа. Предварительно имеется оперативная информация о ее участниках. Ведутся поиски по горячим следам. Это очередное доказательство недоговороспособности Киева, попытка напугать жителей, дестабилизировать обстановку в республике, создать ощущение незащищенности. Им это не удалось, напротив, Киев такими преступлениями все агрессивнее настраивает луганчан против себя».
В ЛНР также говорят, что взрыв мог стать реакцией Киева на инициативу России по урегулированию кризиса на востоке Украины. Москва предлагает отправить контингент ООН на Украину для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, при этом сотрудники ООН должны находиться лишь на линии разграничения, а саму инициативу следует согласовать с ЛНР и ДНР.
Киев и Вашингтон, как ранее заявлял постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, не готовы работать с российским проектом резолюции о миссии ООН в Донбассе и хотят предложить свои замечания. Украина настаивает на альтернативном документе.
Комментарии