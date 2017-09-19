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  • 19.09, 06:41

    Умер российский ученый, политолог Виктор Кременюк

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    • Фото: Чохонелидзе Ираклий / ТАСС
    Умер российский ученый, политолог Виктор Кременюк

    Умер российский ученый, политолог Виктор Кременюк

    Умер российский ученый, политолог Виктор Кременюк
  • Фото: Чохонелидзе Ираклий / ТАСС

    • Член-корреспондент РАН Виктор Кременюк, скончался на 77-м году жизни.

    О смерти Виктора Кременюка сообщается на сайте Института США и Канады, где ученый работал с 1970 года.

    Из текста сообщения: «Научную работу Кременюк более четверти века совмещал с большой административной деятельностью, являясь заместителем директора по научной работе, а с 2000 еще и заведующим кафедрой мировой политики и международных отношений, созданного на базе Института США и Канады факультета мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук».

    С именем ученого связано становление в 1970-х годах нового направления в российской науке о международных отношениях, изучающей ключевые проблемы международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений. Кременюк в 1990 году стал первым в СССР и России профессором в области современной политологии.

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