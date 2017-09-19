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  • 19.09, 05:11

    Госдеп анонсировал новую личную встречу Лаврова и Тиллерсона

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Госдеп анонсировал новую личную встречу Лаврова и Тиллерсона

    Госдеп анонсировал новую личную встречу Лаврова и Тиллерсона

    Госдеп анонсировал новую личную встречу Лаврова и Тиллерсона
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Американское внешнеполитическое ведомство распространило информацию о том, что новая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланирована на 19 сентября (20 сентября по московскому времени).

    О планируемых новых личных переговорах глав внешнеполитических ведомств России и США сообщается в опубликованном Госдепартаментом США рабочем графике Рекса Тиллерсона.

    По сведениям Госдепа, двусторонняя встреча Лаврова и Тиллерсона может состояться сегодня в 17:00 по местному времени (00:00 по Москве 20 сентября). Также сообщается, что переговоры пройдут в отеле Palace.

    Согласно опубликованному графику Тиллерсона, эти переговоры станут единственной двусторонней встречей госсекретаря США, планируемыми в этот день. В остальное время Тиллерсон будет сопровождать на мероприятиях в ООН президента США Дональда Трампа.

    смотретьЛавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла в Нью-Йорке в воскресенье и носила неформальный характер. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации минских соглашений.

    А в понедельник Сергей Лавров провел на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке двусторонние переговоры с главами МИД Японии и Швейцарии. Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Рабочий график главы МИД РФ включает десятки мероприятий высокого уровня, а также целую серию двусторонних встреч.

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