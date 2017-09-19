Сразу три крупнейшие военные державы мира начали маневры возле КНДР

В понедельник начался второй этап совместных
российско-китайских военно-морских маневров «Морское взаимодействие-2017». А самолеты США и Южной Кореи отработали на учениях нанесение бомбового удара.
Как сообщает корреспондент НТВ Андрей Гордеев, никто не объявлял публично о связи учений США и КНДР с воинственными заявлениями Штатов по поводу Пхеньяна. И сами учения планировали еще до воскресных угроз в адрес Северной Кореи. Но в регионе, где велика вероятность конфликта, все стороны внимательно следят за любыми военными маневрами.
В понедельник с острова Гуам взлетели американские бомбардировщики. Они направились к Корейскому полуострову. Самолеты сбросили учебные бомбы на полигон в провинции Канвондо, которая граничит с КНДР. Смысл акции ясен без объяснений: подчеркнуть серьезность американских угроз. Накануне сразу три человека из окружения Трампа в эфире американского телевидения говорили о военном решении северокорейской проблемы. На CBS выступал госсекретарь Тиллерсон, на канале Fox News — советник Трампа Максмастер. Но эффектнее всех звучала Никки Хейли.
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, США вынуждены будут защищать себя и своих союзников. Северная Корея будет уничтожена»
В Twitter президент США Дональд Трамп обозвал Ким Чен Ына Рокетмэном (Rocket Man). Кажется, что Штаты уже просто не могут не грозить.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант»: «Попросту говоря, американская коса нашла на северо-корейский камень. Выход из этой ситуации ищется, что называется, с колес. Другое дело, что понятно, сколь опасна импровизация в этой ситуации. Мир балансирует на грани широкомасштабного конфликта».
Военные советники Трампа, а среди них есть люди, которые знают, что такое операция против КНДР, не могут не понимать уровень риска. Самому Вашингтону, вероятно, ничего не грозит. Но северокорейцы, которые десятилетиями готовились воевать, почти наверняка атакуют Сеул и военные базы США в Южной Корее.
В понедельник в районе Корейского полуострова начали учения Китай и Россия. Морской этап маневров проходит недалеко от границы с Северной Кореей. В сценарии нет ни слова о КНДР, там лишь условные «террористы» и спасение подводной лодки.
Александр Федотенков, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ: «Мы демонстрируем всему миру наше взаимодействие, нашу дружбу и нашу нацеленность реагировать на все угрозы и опасности современного мира в любом районе Мирового океана. Наши действия не направлены на какую-либо третью сторону».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В понедельник с острова Гуам взлетели американские бомбардировщики. Они направились к Корейскому полуострову. Самолеты сбросили учебные бомбы на полигон в провинции Канвондо, которая граничит с КНДР. Смысл акции ясен без объяснений: подчеркнуть серьезность американских угроз. Накануне сразу три человека из окружения Трампа в эфире американского телевидения говорили о военном решении северокорейской проблемы. На CBS выступал госсекретарь Тиллерсон, на канале Fox News — советник Трампа Максмастер. Но эффектнее всех звучала Никки Хейли.
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, США вынуждены будут защищать себя и своих союзников. Северная Корея будет уничтожена»
В Twitter президент США Дональд Трамп обозвал Ким Чен Ына Рокетмэном (Rocket Man). Кажется, что Штаты уже просто не могут не грозить.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант»: «Попросту говоря, американская коса нашла на северо-корейский камень. Выход из этой ситуации ищется, что называется, с колес. Другое дело, что понятно, сколь опасна импровизация в этой ситуации. Мир балансирует на грани широкомасштабного конфликта».
Военные советники Трампа, а среди них есть люди, которые знают, что такое операция против КНДР, не могут не понимать уровень риска. Самому Вашингтону, вероятно, ничего не грозит. Но северокорейцы, которые десятилетиями готовились воевать, почти наверняка атакуют Сеул и военные базы США в Южной Корее.
В понедельник в районе Корейского полуострова начали учения Китай и Россия. Морской этап маневров проходит недалеко от границы с Северной Кореей. В сценарии нет ни слова о КНДР, там лишь условные «террористы» и спасение подводной лодки.
Александр Федотенков, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ: «Мы демонстрируем всему миру наше взаимодействие, нашу дружбу и нашу нацеленность реагировать на все угрозы и опасности современного мира в любом районе Мирового океана. Наши действия не направлены на какую-либо третью сторону».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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