В Приморье лишенный прав водитель устроил смертельную автокатастрофу

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Приморском крае погибли 2 человека, 9 получили ранения.
Сообщение пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «Поздним вечером 18 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП в городе Партизанск. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и 38-летний пассажир иномарки».
В полиции также сообщили, что пострадали 9 пассажиров автобуса ПАЗ. Все они мужчины в возрасте от 35 до 56 лет. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, их отправили на амбулаторное лечение.
Следователи уже установили, что за рулем иномарки находился мужчина, лишенный в августе водительских прав на 18 месяцев, цитирует ТАСС.
В полиции также сообщили, что пострадали 9 пассажиров автобуса ПАЗ. Все они мужчины в возрасте от 35 до 56 лет. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, их отправили на амбулаторное лечение.
Следователи уже установили, что за рулем иномарки находился мужчина, лишенный в августе водительских прав на 18 месяцев, цитирует ТАСС.
Комментарии