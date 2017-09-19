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  • 19.09, 03:39

    В Приморье лишенный прав водитель устроил смертельную автокатастрофу

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    • Фото: Типичная Находка / vk.com
    В Приморье лишенный прав водитель устроил смертельную автокатастрофу

    В Приморье лишенный прав водитель устроил смертельную автокатастрофу

    В Приморье лишенный прав водитель устроил смертельную автокатастрофу
  • Фото: Типичная Находка / vk.com

    • В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Приморском крае погибли 2 человека, 9 получили ранения.

    Сообщение пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «Поздним вечером 18 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП в городе Партизанск. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и 38-летний пассажир иномарки».

    В полиции также сообщили, что пострадали 9 пассажиров автобуса ПАЗ. Все они мужчины в возрасте от 35 до 56 лет. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, их отправили на амбулаторное лечение.

    Следователи уже установили, что за рулем иномарки находился мужчина, лишенный в августе водительских прав на 18 месяцев, цитирует ТАСС.

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