Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

Грузинский политик Нино Бурджанадзе уверена, что беглый
экс-президент Грузии — пешка в игре ЦРУ. И что Саакашвили собирается лишить Россию чемпионата мира по футболу и даже попытаться повлиять на ход президентских выборов.
Невероятное на первый взгляд заявление сделала бывшая соратница Саакашвили, экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Она заявила, что бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили намерен «повлиять на ход президентских выборов в России», а также сделать все, чтобы Россию лишили права провести чемпионат мира по футболу. Политик в интервью телеканалу НТВ прокомментировала свои высказывания.
Нино Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»: «Саакашвили всю свою политическую деятельность и карьеру построил как раз на антироссийском пиаре. То, что сейчас он является частью большого проекта, это для меня не сюрприз, я об этом знала, еще когда он впервые появился на Украине во время Майдана. И ясно, что это проект, за которым стоят американские спецслужбы. Тем более это ясно сейчас, когда Саакашвили пошел ва-банк. Нужно на Украине создать дополнительную нестабильную ситуацию. Эта нестабильность помешает снятию санкций с РФ. Это нестабильность поставит Россию в положение, когда на что-то, может быть, нужно будет отвечать. Эта нестабильность создаст нестабильную обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года. Очень много людей в мире не хотят, чтобы чемпионат мира прошел в России. А еще больше людей, которые хотели бы максимально очернить президентские выборы. Поэтому, это все часть одной игры, в которой Саакашвили прекрасно исполняет свою роль».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Нино Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»: «Саакашвили всю свою политическую деятельность и карьеру построил как раз на антироссийском пиаре. То, что сейчас он является частью большого проекта, это для меня не сюрприз, я об этом знала, еще когда он впервые появился на Украине во время Майдана. И ясно, что это проект, за которым стоят американские спецслужбы. Тем более это ясно сейчас, когда Саакашвили пошел ва-банк. Нужно на Украине создать дополнительную нестабильную ситуацию. Эта нестабильность помешает снятию санкций с РФ. Это нестабильность поставит Россию в положение, когда на что-то, может быть, нужно будет отвечать. Эта нестабильность создаст нестабильную обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года. Очень много людей в мире не хотят, чтобы чемпионат мира прошел в России. А еще больше людей, которые хотели бы максимально очернить президентские выборы. Поэтому, это все часть одной игры, в которой Саакашвили прекрасно исполняет свою роль».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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