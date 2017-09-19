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  • 19.09, 02:09
    Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили. Грузия, Саакашвили, ЦРУ, выборы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

    Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

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    Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

    Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

    Бурджанадзе объяснила свои слова об угрозе, которую для России представляет Саакашвили

      Грузинский политик Нино Бурджанадзе уверена, что беглый экс-президент Грузии — пешка в игре ЦРУ. И что Саакашвили собирается лишить Россию чемпионата мира по футболу и даже попытаться повлиять на ход президентских выборов.

      Невероятное на первый взгляд заявление сделала бывшая соратница Саакашвили, экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Она заявила, что бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили намерен «повлиять на ход президентских выборов в России», а также сделать все, чтобы Россию лишили права провести чемпионат мира по футболу. Политик в интервью телеканалу НТВ прокомментировала свои высказывания.

      Нино Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»: «Саакашвили всю свою политическую деятельность и карьеру построил как раз на антироссийском пиаре. То, что сейчас он является частью большого проекта, это для меня не сюрприз, я об этом знала, еще когда он впервые появился на Украине во время Майдана. И ясно, что это проект, за которым стоят американские спецслужбы. Тем более это ясно сейчас, когда Саакашвили пошел ва-банк. Нужно на Украине создать дополнительную нестабильную ситуацию. Эта нестабильность помешает снятию санкций с РФ. Это нестабильность поставит Россию в положение, когда на что-то, может быть, нужно будет отвечать. Эта нестабильность создаст нестабильную обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года. Очень много людей в мире не хотят, чтобы чемпионат мира прошел в России. А еще больше людей, которые хотели бы максимально очернить президентские выборы. Поэтому, это все часть одной игры, в которой Саакашвили прекрасно исполняет свою роль».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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