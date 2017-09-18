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  • 19.09, 00:39

    Указатели в виде бакланов встречали зрителей футбольного матча «Зенита» и «Уфы»

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    • Фото: Денис Волошин , Виталий Пригодин / vk.com
    Указатели в виде бакланов встречали зрителей футбольного матча «Зенита» и «Уфы»

    Указатели в виде бакланов встречали зрителей футбольного матча «Зенита» и «Уфы»

    Указатели в виде бакланов встречали зрителей футбольного матча «Зенита» и «Уфы»
  • Фото: Денис Волошин , Виталий Пригодин / vk.com

    • Баннеры с бакланом указывали зрителям дорогу на стадион на Крестовском острове перед футбольным матчем в Петербурге.

    Указатель направления в виде птицы баклана появился рядом со стадионом на Крестовском острове в понедельник. В это день там состоялся матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Уфой». Встречазавершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито (22, с пенальти) и Александр Кокорин (77).

    Напомним, бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил бакланов в порче конструкции. Позже на своей странице в Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам.




    смотретьБаклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»
    Баклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»
    Зрители, пришедшие на матч «Зенита» и «Уфы» с удовольствием фотографировались вместе с бакланами и выкладывали кадры в соцсети.




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