Указатели в виде бакланов встречали зрителей футбольного матча «Зенита» и «Уфы»

Баннеры с бакланом указывали зрителям дорогу на стадион на Крестовском острове перед футбольным матчем в Петербурге.
Указатель направления в виде птицы баклана появился рядом со стадионом на Крестовском острове в понедельник. В это день там состоялся матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Уфой». Встречазавершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито (22, с пенальти) и Александр Кокорин (77).
Напомним, бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил бакланов в порче конструкции. Позже на своей странице в Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам.
Зрители, пришедшие на матч «Зенита» и «Уфы» с удовольствием фотографировались вместе с бакланами и выкладывали кадры в соцсети.
Напомним, бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил бакланов в порче конструкции. Позже на своей странице в Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам.
Баклан станет официальным символом «Стадиона Санкт-Петербург». Первое его появление на матче запланировано уже в октябре pic.twitter.com/dHFIxD27iu— НТВ (@ntvru) 14 сентября 2017 г.
Зрители, пришедшие на матч «Зенита» и «Уфы» с удовольствием фотографировались вместе с бакланами и выкладывали кадры в соцсети.
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