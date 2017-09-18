Пентагон: США направят в Афганистан еще более 3 тысяч военных

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Афганистан будут отправлены дополнительные 3 тысячи американских военнослужащих.
Как передает Reuters, глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что в Афганистан будет направлено более 3 тысяч американских военнослужащих.
Напомним, о подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис рассказал журналистам еще 31 августа. Но тогда глава Пентагона не уточнил, сколько именно военнослужащих США перебрасывается в Афганистан. А до этого президент Трамп объявил о намерении расширить воинский контингент США в Афганистане и направить туда порядка 4000 солдат. При этом сообщалось, что в Афганистане находятся около 11 тысяч американских военнослужащих.
Напомним, о подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис рассказал журналистам еще 31 августа. Но тогда глава Пентагона не уточнил, сколько именно военнослужащих США перебрасывается в Афганистан. А до этого президент Трамп объявил о намерении расширить воинский контингент США в Афганистане и направить туда порядка 4000 солдат. При этом сообщалось, что в Афганистане находятся около 11 тысяч американских военнослужащих.
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