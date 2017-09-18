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  • 18.09, 23:07

    Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

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    Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

    Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

    Власти Испании предложили послу Северной Кореи покинуть страну до конца месяца.

    Информация о том, что посла Северной Кореи высылают из Испании, объявив его персоной нон грата, опубликовано на странице МИД королевства в Twitter.

    Сообщение МИД Испании: «Сегодня был вызван посол КНДР, ему сообщили о том, что он объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну до 30 сентября».




    Ранее в сентябре Мексика объявила, что высылает из страны посла Северной Кореи. Спустя несколько дней, посла КНДР также объявили персоной нон грата в Перу.

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    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР
    Напомним, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. В ночь на вторник по московскому времени Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Подготовленный делегацией США проект резолюции получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. А уже в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если КНДР продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена». А глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти «стремятся найти мирное решение», но при этом не исключил военного решения проблемы Северной Кореи.

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