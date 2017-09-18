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  • 18.09, 23:07

    В Москве на Варшавском шоссе автобус с пассажирами врезался в столб

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    В Москве на Варшавском шоссе автобус с пассажирами врезался в столб

    В Москве на Варшавском шоссе автобус с пассажирами врезался в столб

    В Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту №683.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы, на Варшавском шоссе автобус с пассажирами, следовавший по маршруту №683 от станции метро «Варшавская» до Дорожного проезда, врезался в столб.

    По предварительной информации пострадали двое пассажиров, их доставили в ближайшую больницу. О тяжести полученных ими травм информации нет. Что стало причиной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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