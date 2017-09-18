Неизвестные в упор расстреляли мужчину на юге Москвы

Полиция выясняет обстоятельства убийства человека на юге Москвы. Правоохранители не исключают, что преступление было заказным.
В столичном районе Западное Бирюлево в понедельник вечером было обнаружено тело мужчины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчину расстреляли в упор.
По данным источника, убийство могло носить заказной характер. О погибшем известно, что он был гражданином Азербайджана.
В СК подтвердили обнаружение тела, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
По данным источника, убийство могло носить заказной характер. О погибшем известно, что он был гражданином Азербайджана.
В СК подтвердили обнаружение тела, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
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