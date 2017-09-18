Нижегородского подростка задержали за убийство соседа по заказу матери

В Нижнем Новгороде двое
15-летних подростков подозреваются в убийстве мужчины.
По данным следствия, 39-летняя мать одного из задержанных предложила своему сыну 25 тыс. рублей за убийство их 54-летнего соседа по комнате, с которым у нее происходили конфликты на бытовой почве.
Подросток согласился расправиться с соседом и рассказал о своем плане другу. Позднее подростки предложили мужчине отправиться в лес и поискать там «закладки» с наркотиками. У Сортировочного озера подростки забили свою жертву битами. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны, сообщили в нижегородском управлении СК.
Подросток согласился расправиться с соседом и рассказал о своем плане другу. Позднее подростки предложили мужчине отправиться в лес и поискать там «закладки» с наркотиками. У Сортировочного озера подростки забили свою жертву битами. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны, сообщили в нижегородском управлении СК.
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