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  • 18.09, 21:38

    Нижегородского подростка задержали за убийство соседа по заказу матери

    1 комментарий

    Нижегородского подростка задержали за убийство соседа по заказу матери

    Нижегородского подростка задержали за убийство соседа по заказу матери

    В Нижнем Новгороде двое 15-летних подростков подозреваются в убийстве мужчины.

    По данным следствия, 39-летняя мать одного из задержанных предложила своему сыну 25 тыс. рублей за убийство их 54-летнего соседа по комнате, с которым у нее происходили конфликты на бытовой почве.

    Подросток согласился расправиться с соседом и рассказал о своем плане другу. Позднее подростки предложили мужчине отправиться в лес и поискать там «закладки» с наркотиками. У Сортировочного озера подростки забили свою жертву битами. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны, сообщили в нижегородском управлении СК.

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