Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

Прошедший сегодня совет по инвестициям был посвящен архитектурному наследию и его экономическому развитию.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании совета по инвестициям заявил, что креативная индустрия — драйвер современной экономики. Сегодня в Смольном собралась практически вся политическая элита Северной столицы. Главный вопрос повестки — как реанимировать аварийные памятники истории и культуры в самом сердце города.
К примеру, корпуса Конюшенного ведомства инвесторы предлагают превратить в арт-галереи, музеи и различные креативные пространства. Губернатору идея вдохнуть в исторические корпуса новую жизнь показалась перспективной. Он дал месяц на согласование и обсуждение данной темы с архитектурным сообществом.
Также сегодня обсудили проекты переоборудования под планетарий пустующего газгольдера на Обводном канале, развитие Новой Голландии и восстановление разрушенного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки. По предварительным оценкам, на реализацию всех задумок в течение трех лет потребуется более десяти миллиардов рублей.
К примеру, корпуса Конюшенного ведомства инвесторы предлагают превратить в арт-галереи, музеи и различные креативные пространства. Губернатору идея вдохнуть в исторические корпуса новую жизнь показалась перспективной. Он дал месяц на согласование и обсуждение данной темы с архитектурным сообществом.
Также сегодня обсудили проекты переоборудования под планетарий пустующего газгольдера на Обводном канале, развитие Новой Голландии и восстановление разрушенного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки. По предварительным оценкам, на реализацию всех задумок в течение трех лет потребуется более десяти миллиардов рублей.
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