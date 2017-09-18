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  • 18.09, 21:38
    Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга. Санкт-Петербург, Смольный, архитектура, инвестиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

    Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

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    Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

    Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

    Смольный ждет проектов по реанимации аварийной архитектуры Петербурга

      Прошедший сегодня совет по инвестициям был посвящен архитектурному наследию и его экономическому развитию.

      Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании совета по инвестициям заявил, что креативная индустрия — драйвер современной экономики. Сегодня в Смольном собралась практически вся политическая элита Северной столицы. Главный вопрос повестки — как реанимировать аварийные памятники истории и культуры в самом сердце города.

      К примеру, корпуса Конюшенного ведомства инвесторы предлагают превратить в арт-галереи, музеи и различные креативные пространства. Губернатору идея вдохнуть в исторические корпуса новую жизнь показалась перспективной. Он дал месяц на согласование и обсуждение данной темы с архитектурным сообществом.

      Также сегодня обсудили проекты переоборудования под планетарий пустующего газгольдера на Обводном канале, развитие Новой Голландии и восстановление разрушенного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки. По предварительным оценкам, на реализацию всех задумок в течение трех лет потребуется более десяти миллиардов рублей.

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