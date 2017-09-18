Неизвестные взорвали памятник десантникам в центре Луганска

Мощный взрыв прогремел в центре Луганска.
По предварительной информации, неизвестными был подорван памятник десантникам, расположенный у Академического музыкально-драматического театра. После взрыва загорелась установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД), сообщает «Луганскинформцентр».
Сейчас проверяется информация о наличии пострадавших и погибших.
Отметим, что ранее сегодня самодельное взрывное устройство сработало в центре Донецка. В результате взрыва никто не пострадал.
Сейчас проверяется информация о наличии пострадавших и погибших.
Отметим, что ранее сегодня самодельное взрывное устройство сработало в центре Донецка. В результате взрыва никто не пострадал.
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