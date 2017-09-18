Пёс
ТВ-Эфир
Пёс
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 21:38

    Неизвестные взорвали памятник десантникам в центре Луганска

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    Неизвестные взорвали памятник десантникам в центре Луганска

    Неизвестные взорвали памятник десантникам в центре Луганска

    Неизвестные взорвали памятник десантникам в центре Луганска
  • Фото: vk.com

    • Мощный взрыв прогремел в центре Луганска.

    По предварительной информации, неизвестными был подорван памятник десантникам, расположенный у Академического музыкально-драматического театра. После взрыва загорелась установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД), сообщает «Луганскинформцентр».

    Сейчас проверяется информация о наличии пострадавших и погибших.

    Отметим, что ранее сегодня самодельное взрывное устройство сработало в центре Донецка. В результате взрыва никто не пострадал.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru