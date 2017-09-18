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  • 18.09, 21:38
    Суд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках. Санкт-Петербург, полиция, пытки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках

    Суд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках

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    Суд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках

    Суд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках

    Суд отправляет в СИЗО полицейских из Петербурга, обвиняемых в пытках

      В рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий сегодня арестован еще один сотрудник правоохранительных органов.

      По решению Невского районного суда еще один сотрудник уголовного розыска 70-го отдела полиции Петербурга, подозреваемый в пытках задержанных, оправится в следственный изолятор. Он составит компанию троим сослуживцам, которых взяли под стражу накануне.

      В Следственном комитете четверых действующих служащих МВД и двух бывших подозревают в превышении должностных полномочий. По версии СК, оперативники угрозыска и замначальника отдела в погоне за раскрываемостью, чтобы получить признательные показания, использовали в работе запрещенные методы.

      К примеру, однажды обвиняемые прямо в отделе полиции пытали охранника букмекерской конторы. Требуя показаний о якобы скупке им краденого, мужчине поливали спину кипятком.

      Задержали действующих и бывших сотрудников полиции еще 15 сентября. Однако меру пресечения им суд оперативно избрать затруднился. Сказались положительные характеристики по месту службы. Все шестеро фигурантов уголовного дела о превышении полномочий вину не признают.

      Заседание по последнему из них остававшемуся не в СИЗО сегодня было закрытым. Что вызвало негодование примерно двух десятков полицейских в штатском, очевидно, пришедших поддержать коллегу, в виновность которого они также не верят.

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