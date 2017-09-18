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  • 18.09, 20:07
    Губернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам. Тула, награды и премии, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам

    Губернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам

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    Губернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам

    Губернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам

    Губернатор Алексей Дюмин вручил госнаграды тульским оружейникам

      Сегодня в Туле чествовали создателей «Урагана», «Смерча», «Панциря» и других реактивных, противотанковых, противоракетных — в общем, современных армейских систем и комплексов.

      Накануне Дня оружейника работникам 25 оборонных предприятий губернатор области Алексей Дюмин вручил государственные награды.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Из года в год усилиями многих поколений наших мастеров создавалась слава Тулы, и сегодня она гремит без преувеличения на весь мир. Наши заводы продолжают модернизацию, создают самое современное вооружение, не имеющее аналогов, и это факт. Тула остается оружейной столицей. Так было, так есть и так будет».

      Губернатор Дюмин, в прошлом офицер и замминистра обороны, особо подчеркнул, что современное вооружение, вышедшее с конвейеров тульских предприятий, хорошо показало себя в Сирии, в боевых условиях.

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