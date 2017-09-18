Осужденный за пьяное вождение Руни раскаялся

Сегодня британский суд показал красную карточку одному из лучших футболистов королевства Уэйну Руни, задержанному за пьяное вождение. Кроме того, звезде мирового футбола грозит новый процесс, бракоразводный.
Английский футбол потерял лучшего игрока на две с половиной недели. Уэйн Руни, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, приговорен к ста часам принудительных работ. Он может заняться любым полезным.
Ночью 1-го сентября футболист был остановлен полицией на трассе из-за перегоревшей в машине задней фары. Перегаром несло и от самого футболиста. Он выпил в три раза больше, чем разрешает британский закон. Его спутница, хозяйка Volkswagen, превысила норму раз в пять, поэтому сидела на пассажирском сиденье. Пара ехала из бара и была уже совсем неподалеку от дома Руни, который накануне освободила беременная жена футболиста с тремя сыновьями. Миссис Руни предпочитает климату Манчестера Майорку, и ездит на море десять раз в год. Ее отсутствием воспользовалась мать-одиночка 29 лет Лора Симпсон с искусственным бюстом и перегоревшей лампочкой.
Сегодня в здание суда футболист явился один, а это значит, что жена им недовольна, и главное наказание — вплоть до раздела имущества и детей — у Руни впереди. Хотя адюльтер Руни не удался. Ту ночь футболист провел в КПЗ, а на следующую примчалась с Майорки его загоревшая жена.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Ночью 1-го сентября футболист был остановлен полицией на трассе из-за перегоревшей в машине задней фары. Перегаром несло и от самого футболиста. Он выпил в три раза больше, чем разрешает британский закон. Его спутница, хозяйка Volkswagen, превысила норму раз в пять, поэтому сидела на пассажирском сиденье. Пара ехала из бара и была уже совсем неподалеку от дома Руни, который накануне освободила беременная жена футболиста с тремя сыновьями. Миссис Руни предпочитает климату Манчестера Майорку, и ездит на море десять раз в год. Ее отсутствием воспользовалась мать-одиночка 29 лет Лора Симпсон с искусственным бюстом и перегоревшей лампочкой.
Сегодня в здание суда футболист явился один, а это значит, что жена им недовольна, и главное наказание — вплоть до раздела имущества и детей — у Руни впереди. Хотя адюльтер Руни не удался. Ту ночь футболист провел в КПЗ, а на следующую примчалась с Майорки его загоревшая жена.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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