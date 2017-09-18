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  • 18.09, 20:07

    Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ

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    Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ

    Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ

    Мещанский суд Москвы отказался открыть доступ к документам о судьбе шведского дипломата Рауля Валленберга, погибшего после ареста в СССР.

    Иск племянницы дипломата Мари Эльсы Дюпюи к ФСБ с требованием предоставить информацию о судьбе Валленберга после ареста в 1945 году оставлен без удовлетворения.

    Как отмечает «Интерфакс», племянница дипломата требовала от ФСБ предоставить доступ к оригиналам документов о своем дяде, а также их нецензурированные копии.

    Представитель Мари Дюпюи Иван Павлов уже назвал сегодняшнее решение суда несправедливым и заявил, что оно будет обжаловано.

    Рауль Валленберг, который спас жизни десятков тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой, был арестован властями СССР в 1945 году. По официальной версии, шведский дипломат умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Однако многие историки сомневаются в правдивости этой версии. Специалисты обращают внимание на показания других заключенных, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

    Ранее родственники Валленберга представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу дипломата, однако в Москве отказались предоставлять доступ к архивам.

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