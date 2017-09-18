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  • 18.09, 20:07

    В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии

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    В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии

    В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии

    В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии

    В России создают базу данных детей, которых родители, примкнувшие к террористам, вывезли в Ирак и Сирию.

    В аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой открывают горячую линию, куда можно позвонить и сообщить информацию о вывезенных в Сирию и Ирак детях. Вся информация о них будет систематизирована.

    Сейчас прорабатывается вопрос об организации сбора проб ДНК, которые помогут найти и идентифицировать детей, ставших на войне сиротами.

    Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ: «Существующая база до недавнего времени была разрозненной. Информация предоставлялась в хаотичном режиме. Там было огромное количество фотографий и сообщений в произвольной форме из соцсетей. Сейчас совместно с ведомствами мы разработали форму, в которой структурируем все данные. Чтобы это было информативно для тех ведомств, которые подключаются к работе».

    На данный момент известно, что в зоне боевых действий находятся 445 несовершеннолетних россиян, больше сотни из них — младше трех лет.

    Телефон горячей линии 8 (495) 221–70-65.

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