В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии

В России создают базу данных детей, которых родители, примкнувшие к террористам, вывезли в Ирак и Сирию.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой открывают горячую линию, куда можно позвонить и сообщить информацию о вывезенных в Сирию и Ирак детях. Вся информация о них будет систематизирована.



Сейчас прорабатывается вопрос об организации сбора проб ДНК, которые помогут найти и идентифицировать детей, ставших на войне сиротами.



Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ: «Существующая база до недавнего времени была разрозненной. Информация предоставлялась в хаотичном режиме. Там было огромное количество фотографий и сообщений в произвольной форме из соцсетей. Сейчас совместно с ведомствами мы разработали форму, в которой структурируем все данные. Чтобы это было информативно для тех ведомств, которые подключаются к работе».



На данный момент известно, что в зоне боевых действий находятся 445 несовершеннолетних россиян, больше сотни из них — младше трех лет.



Телефон горячей линии 8 (495) 221–70-65 .