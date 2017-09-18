В Европе раскритиковали запрет властей США на программы «Лаборатории Касперского»

Европейская пресса называет протекционизмом отказ властей США от использования антивирусных программ «Лаборатории Касперского».
На прошлой неделе Министерство внутренней безопасности запретило американским госструктурам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», поскольку ее сотрудники компании могут быть связаны с российскими спецслужбами.
Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что обвинения в адрес российской компании не обоснованы и ни одного доказательства утечки данных нет. Раньше при выборе антивируса учитывалось соотношение «цена-качество» — теперь это вопрос политики — резюмирует газета.
Neue Zürcher Zeitung пишет, что эта ситуация подрывает верховенство права в США, и что нельзя применять штрафные меры до того, как вина доказана. 27 сентября Евгений Касперский должен выступить в конгрессе США, где собирается предоставить доказательства непричастности своей компании к шпионажу в любой форме.
Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что обвинения в адрес российской компании не обоснованы и ни одного доказательства утечки данных нет. Раньше при выборе антивируса учитывалось соотношение «цена-качество» — теперь это вопрос политики — резюмирует газета.
Neue Zürcher Zeitung пишет, что эта ситуация подрывает верховенство права в США, и что нельзя применять штрафные меры до того, как вина доказана. 27 сентября Евгений Касперский должен выступить в конгрессе США, где собирается предоставить доказательства непричастности своей компании к шпионажу в любой форме.
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