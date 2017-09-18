Единороссы подвели итоги выборов и наметили планы на будущее

Итоги единого дня голосования обсуждали сегодня на расширенном заседании бюро Генсовета «Единой России».

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Руководство партии оценило результаты и поставило задачу: обратить особое внимание на избирательные участки, где единороссы проиграли, и выяснить — почему это произошло.



Сергей Неверов, секретарь Генсовета «Единой России»: «Посмотрим кто из депутатов Госдумы отвечает за эти территории. Для нас важно понять причину — почему „Единая Россия“ не получила там достойной поддержки».



Также в руководстве партии наметили планы на будущее. После 17 декабря, когда официально объявят дату выборов главы государства, единороссы созовут съезд. На нем решат, кого из кандидатов поддерживать и как проводить президентскую кампанию.