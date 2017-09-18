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  • 18.09, 20:07
    Крокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео. Индонезия, крокодилы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео

    Крокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео

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    Крокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео

    Крокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео

    Крокодил убил заклинателя на глазах у очевидцев: видео

      В Индонезии рептилии убили шамана, к которому жители деревни обратились за помощью.

      Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти их пропавшего земляка. Мужчина отправился купаться к реке и подвергся нападению крокодилов.

      Заклинатель зашел в реку и стал читать особые манты. Но в этот момент крокодил набросился на шамана и утащил его под воду.

      Как сообщает сайт Дни.Ru, на следующий день после происшествия полиция нашла тела пропавшего жителя деревни и заклинателя крокодилов. Рептилии не стали их есть.

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