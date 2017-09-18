Поклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин

В Петербурге в честь юбилея главного тренера сине-бело-голубых любители спорта, родные и близкие заслуженного тренера РСФСР почтили память Садырина и возложили цветы к мемориальной доске.

Сегодня знаменитому футбольному тренеру Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет. Почтить память великого тренера пришли ветераны, болельщики со стажем и те, кто первое чемпионство «Зенита» в 1984 году знает лишь из истории клуба.



Мемориальная доска на доме на Московском проспекте, где почти десять лет жил Павел Садырин, сегодня утонула в сине-бело-голубых цветах. Лишь сын Павла Садырина Дмитрий привез из Москвы букет вишневых роз, отмечая еще одну страницу жизни Садырина — период, когда он тренировал ЦСКА.



В честь юбилея знаменитого тренера 23 сентября на Малой арене стадиона «Петровский» пройдет турнир памяти Павла Садырина, а сегодня на матче футбольной Премьер-лиги болельщики «Зенита» обещают устроить грандиозный перформанс, посвященный тренеру.