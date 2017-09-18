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  • 18.09, 20:07
    Поклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин. Санкт-Петербург, ФК Зенит, памятные даты, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин

    Поклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин

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    Поклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин

    Поклонники «Зенита» несут цветы к дому, где жил легендарный Павел Садырин

      В Петербурге в честь юбилея главного тренера сине-бело-голубых любители спорта, родные и близкие заслуженного тренера РСФСР почтили память Садырина и возложили цветы к мемориальной доске.

      Сегодня знаменитому футбольному тренеру Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет. Почтить память великого тренера пришли ветераны, болельщики со стажем и те, кто первое чемпионство «Зенита» в 1984 году знает лишь из истории клуба.

      Мемориальная доска на доме на Московском проспекте, где почти десять лет жил Павел Садырин, сегодня утонула в сине-бело-голубых цветах. Лишь сын Павла Садырина Дмитрий привез из Москвы букет вишневых роз, отмечая еще одну страницу жизни Садырина — период, когда он тренировал ЦСКА.

      В честь юбилея знаменитого тренера 23 сентября на Малой арене стадиона «Петровский» пройдет турнир памяти Павла Садырина, а сегодня на матче футбольной Премьер-лиги болельщики «Зенита» обещают устроить грандиозный перформанс, посвященный тренеру.

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