В Москве 5 столкнувшихся машин заблокировали Тверскую

Пять машин столкнулись вечером в центре Москвы. Пострадавших нет, но на месте аварии образовалась огромная пробка.
На месте массового ДТП уже работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел в районе дома №15 на 1-й Тверской-Ямской улице, столкнулись пять автомобилей. Пострадавших и жертв нет.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, длина затора к этому моменту составляет 1,3 километра: она растянулась от станции метро «Тверская» почти до площади Тверской заставы возле Белорусского вокзала, передает РИА Новости.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, длина затора к этому моменту составляет 1,3 километра: она растянулась от станции метро «Тверская» почти до площади Тверской заставы возле Белорусского вокзала, передает РИА Новости.
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