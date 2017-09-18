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  • 18.09, 20:07

    В Москве 5 столкнувшихся машин заблокировали Тверскую

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    В Москве 5 столкнувшихся машин заблокировали Тверскую

    В Москве 5 столкнувшихся машин заблокировали Тверскую

    Пять машин столкнулись вечером в центре Москвы. Пострадавших нет, но на месте аварии образовалась огромная пробка.

    На месте массового ДТП уже работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел в районе дома №15 на 1-й Тверской-Ямской улице, столкнулись пять автомобилей. Пострадавших и жертв нет.

    Из-за аварии образовалась серьезная пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, длина затора к этому моменту составляет 1,3 километра: она растянулась от станции метро «Тверская» почти до площади Тверской заставы возле Белорусского вокзала, передает РИА Новости.

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