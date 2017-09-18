Группа Rammstein опровергла сообщения об уходе со сцены

Музыканты из
рок-группы Rammstein опровергли сообщения о скором завершении карьеры.
Альбом Rammstein 2018 года не станет последним в истории рок-группы. Опровержение информации о последнем альбоме и турне было опубликовано в понедельник на официальном сайте коллектива.
Из комментария Rammstein: «Несмотря на появившиеся сегодня в прессе сообщения, Rammstein не имеет „секретных планов“ насчет „прощального альбома“ и „последнего турне“. Группа работает над новыми песнями».
Ранее немецкие СМИ распространили информацию о грядущем завершении студийной работы рок-группы. Сообщалось, что музыканты записывают последний альбом, а после его выхода планируют отправиться в прощальное турне.
Из комментария Rammstein: «Несмотря на появившиеся сегодня в прессе сообщения, Rammstein не имеет „секретных планов“ насчет „прощального альбома“ и „последнего турне“. Группа работает над новыми песнями».
Ранее немецкие СМИ распространили информацию о грядущем завершении студийной работы рок-группы. Сообщалось, что музыканты записывают последний альбом, а после его выхода планируют отправиться в прощальное турне.
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