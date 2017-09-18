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  • 18.09, 18:35

    Группа Rammstein опровергла сообщения об уходе со сцены

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    • Фото: Reuters © 2017, Thomas Peter
    Группа Rammstein опровергла сообщения об уходе со сцены

    Группа Rammstein опровергла сообщения об уходе со сцены

    Группа Rammstein опровергла сообщения об уходе со сцены
  • Фото: Reuters © 2017, Thomas Peter

    • Музыканты из рок-группы Rammstein опровергли сообщения о скором завершении карьеры.

    Альбом Rammstein 2018 года не станет последним в истории рок-группы. Опровержение информации о последнем альбоме и турне было опубликовано в понедельник на официальном сайте коллектива.

    Из комментария Rammstein: «Несмотря на появившиеся сегодня в прессе сообщения, Rammstein не имеет „секретных планов“ насчет „прощального альбома“ и „последнего турне“. Группа работает над новыми песнями».

    Ранее немецкие СМИ распространили информацию о грядущем завершении студийной работы рок-группы. Сообщалось, что музыканты записывают последний альбом, а после его выхода планируют отправиться в прощальное турне.

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