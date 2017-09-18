Летний сад в Петербурге подстригли по последней французской моде

На осеннюю стрижку деревьев и кусов Летнего сада специалисты Русского музея пригласили столичного мастера топиарного искусства Владимира Ляпчева.

В Летнем саду Петербурга устроили показательную стрижку. Подравнять и освежить самый известный исторический парк Северной столицы пригласили мастера топиарного искусства Владимира Ляпчева. Он продемонстрировал виртуозное владение гигантскими ножницами, кусторезом, секатором и пилой.



С появлением виртуоза топиарного искусства самшитовые кусты парадного партера, кажется, даже подтянулись, как солдаты при появлении генерала. Увешанный колющим и режущим Владимир Ляпчев предпочитает работать с самурайской точностью и ножницы использует из Страны восходящего солнца.



В прошлом учитель истории Владимир прекрасно понимает, что здесь демонстрирует не что, а как. Но одно дело — единственный куст, другое дело — живая изгородь протяженностью семь тысяч метров, освежать которую сотрудники Летнего сада обязаны не только в эстетических, но и в оздоровительных целях.



Наталья Кузнецова, заведующая сектором эксплуатации Летнего сада: «В марте проходит санитарная стрижка. Выстригаются перекрещивающиеся и усохшие веточки. Потом идет летняя стрижка, когда мы уже наводим настоящий марафет».



Роль шампуня выполняет зеленое мыло — водный раствор калийных солей жирных кислот, натуральных жиров и растительных масел. В боскете «Крестовое гульбище» им периодически обрабатывают ели. А правильную пушистость, или, как сказали бы парикмахеры, дополнительный объем, обеспечивают голыми руками, добиваясь эффекта иголочка к иголочке.



Кустовые липы укладывают, как непослушные пряди наматывают на бигуди. Огибные аллеи напоминают аккуратные локоны на французский манер.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко наблюдала за модной стрижкой.