Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 18:36

    В Москве под колесами электричек погибли двое мужчин

    комментировать

    В Москве под колесами электричек погибли двое мужчин

    В Москве под колесами электричек погибли двое мужчин

    На станциях Московской железной дороги двое мужчин попали под колеса электричек. Оба погибли.

    По данным пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, мужчины погибли на станциях «Щербинка» и «Серп и Молот».

    По предварительным данным, в 14:30 мужчина, личность которого пока не установлена, переходил железнодорожный настил в районе станции «Щербинка» в наушниках. Из-за этого он не услышал предупреждающих сигналов электрички. Мужчина погиб на месте.

    Кроме того, около 16:00 другой мужчина пытался залезть на платформу «Серп и Молот» перед подъезжающей электричкой. Он также попал под колеса поезда и умер до приезда бригады скорой помощи.

    По факту произошедшего начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru