В Москве под колесами электричек погибли двое мужчин

На станциях Московской железной дороги двое мужчин попали под колеса электричек. Оба погибли.

По данным пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, мужчины погибли на станциях «Щербинка» и «Серп и Молот».



По предварительным данным, в 14:30 мужчина, личность которого пока не установлена, переходил железнодорожный настил в районе станции «Щербинка» в наушниках. Из-за этого он не услышал предупреждающих сигналов электрички. Мужчина погиб на месте.



Кроме того, около 16:00 другой мужчина пытался залезть на платформу «Серп и Молот» перед подъезжающей электричкой. Он также попал под колеса поезда и умер до приезда бригады скорой помощи.



По факту произошедшего начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



