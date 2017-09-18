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  • 18.09, 18:36
    Губернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами. YouTube, Ленинградская область, грибы, губернаторы, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами

    Губернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами

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    Губернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами

    Губернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами

    Губернатор Ленобласти сходил за грибами и поделился любимыми рецептами

      Александр Дрозденко выложил с соцсети видео своего похода за грибами.

      Губернатор Александр Дрозденко вышел на тихую охоту. Видео появилось на его официальном YouTube-канале. Во время трехминутного ролика глава Ленинградской области не только гуляет по лесу с лукошком и собирает грибы, но и сдает хорошие места.

      По словам Александра Дрозденко, за белыми грибами ездят в Лодейнопольский район, за груздями — в Кировский. За последние, кстати, в правительстве региона отвечает вице-губернатор Олег Коваль. Об этом рассказал сам Дрозденко. Правда, в отличие от начальника Коваль профессиональные грибные секреты не выдает.

      В финале видеозаписи губернатор рассказал, как сделать жизнь прекрасной. Речь идет о правильном употреблении маринованных грибов. Рецепт от первого лица звучит так.

      Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Режешь туда лучок, лучше зеленый. Нужно чуть-чуть посолить, крупным перчиком поперчить. Взять черный кусочек хлеба, нарезать его кусочками, положить на хлеб маленький прозрачненький кусочек сала, и жизнь будет казаться просто прекрасной. Все проблемы уйдут на второй план».

      Александр Дрозденко успел поделиться и другими гастрономическими предпочтениями. Еще одним его любимым блюдом является картошка с грибами.

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