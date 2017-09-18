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  • 18.09, 18:35

    Полиция расстреляла каннибала, поедавшего обезглавленную женщину в ЮАР

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    Полиция расстреляла каннибала, поедавшего обезглавленную женщину в ЮАР

    Полиция расстреляла каннибала, поедавшего обезглавленную женщину в ЮАР

    В ЮАР полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить каннибала, убившего женщину.

    Страшное преступление произошло в городе Маунт-Фрер на востоке ЮАР. 23-летний местный житель после ссоры расправился с 35-летней знакомой, сначала перерезав ей горло, а потом обезглавив свою жертву.

    Прибывшие на место полицейские увидели, что убийца поедает тело женщины. Сначала подозреваемый не отреагировал на предупредительные выстрелы, однако потом бросился на полицейских с ножом. В результате каннибал был ранен в руку, ногу и живот и скончался через несколько дней в больнице.

    По данным местных владей, у молодого человека была нарушена психика. А соседи рассказали, что подозреваемый был замкнутым и бросил учебу из-за проблем с наркотиками, передает The Sun.

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