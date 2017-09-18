Суд разбирается в кризисе морозовской власти

Сегодня Ленинградский областной суд приступил к слушаниям дела о самороспуске совета депутатов в поселке имени Морозова.
Кризис безвластия в поселке имени Морозова дорос до судебного разбирательства. Сегодня в Ленинградском областном суде прошли первые слушания по нашумевшему иску о признании неправомочным местного совета депутатов.
В юридическую плоскость решение проблем в муниципальном образовании перенесли после того, как многострадальная Морозовка в очередной раз осталась без законодательной власти. Шестеро из пятнадцати парламентариев в июле досрочно сложили свои полномочия.
Скандально известные выборы, задержание главы администрации, неутвержденный бюджет и устав — вот неполный перечень того, что послужило причиной раскола среди народных избранников.
Тем временем оставшиеся с мандатами депутаты, не дожидаясь решения Фемиды, назначили довыборы в нелигитимный совет. По их оценкам, анархия в Морозовке должна прекратиться в середине октября.
В юридическую плоскость решение проблем в муниципальном образовании перенесли после того, как многострадальная Морозовка в очередной раз осталась без законодательной власти. Шестеро из пятнадцати парламентариев в июле досрочно сложили свои полномочия.
Скандально известные выборы, задержание главы администрации, неутвержденный бюджет и устав — вот неполный перечень того, что послужило причиной раскола среди народных избранников.
Тем временем оставшиеся с мандатами депутаты, не дожидаясь решения Фемиды, назначили довыборы в нелигитимный совет. По их оценкам, анархия в Морозовке должна прекратиться в середине октября.
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