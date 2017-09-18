Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 18:35

    Кемеровского блогера из «Немагии» после обыска вызвали на допрос в Москву

    2 комментария

    Кемеровского блогера из «Немагии» после обыска вызвали на допрос в Москву

    Кемеровского блогера из «Немагии» после обыска вызвали на допрос в Москву

    Одного из авторов видеоролика о бизнесмене Олеге Тинькове и его банке, кемеровского блогера Алексея Псковитина вызвали на допрос в Москву.

    Автора видеоролика о бизнесе Олега Тинькова Алексея Псковитина допросят по делу «О клевете» в главном управлении МВД России по Москве, сообщил «Эху Москвы» его адвокат Сергей Воронин.

    Сергей Воронин, адвокат: «Завтра, согласно повестке, Алексея будут допрашивать в качестве свидетеля в главном управлении МВД России по Москве».

    Ранее его напарник Михаил Печорский записал и разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал, что в кемеровскую квартиру Псковитина в 7 утра нагрянули столичные оперативники. Позже была обыскана еще одна квартира, где проживает бабушка блогера.

    В начале августа блогеры из «Немагии» сняли сатирическую пародию, в которой раскритиковали основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Ролик заблокировал Роскомнадзор, а банк подал на блогеров иск о защите чести и достоинства. Представители банкира потребовали от авторов 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Предварительное судебное заседание по этому делу намечено на 9 октября, сообщает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru