Кемеровского блогера из «Немагии» после обыска вызвали на допрос в Москву

Одного из авторов видеоролика о бизнесмене Олеге Тинькове и его банке, кемеровского блогера Алексея Псковитина вызвали на допрос в Москву.
Автора видеоролика о бизнесе Олега Тинькова Алексея Псковитина допросят по делу «О клевете» в главном управлении МВД России по Москве, сообщил «Эху Москвы» его адвокат Сергей Воронин.
Сергей Воронин, адвокат: «Завтра, согласно повестке, Алексея будут допрашивать в качестве свидетеля в главном управлении МВД России по Москве».
Ранее его напарник Михаил Печорский записал и разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал, что в кемеровскую квартиру Псковитина в 7 утра нагрянули столичные оперативники. Позже была обыскана еще одна квартира, где проживает бабушка блогера.
В начале августа блогеры из «Немагии» сняли сатирическую пародию, в которой раскритиковали основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Ролик заблокировал Роскомнадзор, а банк подал на блогеров иск о защите чести и достоинства. Представители банкира потребовали от авторов 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Предварительное судебное заседание по этому делу намечено на 9 октября, сообщает РИА Новости.
Сергей Воронин, адвокат: «Завтра, согласно повестке, Алексея будут допрашивать в качестве свидетеля в главном управлении МВД России по Москве».
Ранее его напарник Михаил Печорский записал и разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал, что в кемеровскую квартиру Псковитина в 7 утра нагрянули столичные оперативники. Позже была обыскана еще одна квартира, где проживает бабушка блогера.
В начале августа блогеры из «Немагии» сняли сатирическую пародию, в которой раскритиковали основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Ролик заблокировал Роскомнадзор, а банк подал на блогеров иск о защите чести и достоинства. Представители банкира потребовали от авторов 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Предварительное судебное заседание по этому делу намечено на 9 октября, сообщает РИА Новости.
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