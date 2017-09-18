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  • 18.09, 18:36
    Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами. Сургут, задержание, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОстановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами

    Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами

    1 комментарий
    • Фото: New Russia / youtube.com
    Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами

    Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами

    Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами
    • Фото: New Russia / youtube.com

      • Инспекторы задержали катавшегося по Сургуту на джипе пьяного священника, который петлял по проезжей части.

      Инцидент произошел глубокой ночью в Железнодорожном районе. Внимание сотрудников ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял по дороге и создавал аварийные ситуации. Правоохранители остановили иномарку, из-за руля вышел священнослужитель с явными признаками сильного алкогольного опьянения.

      Как передает Газета.Ru, водитель представился настоятелем сургутского православного храма Иваном Дарием и потребовал отпустить его, а когда понял, что за пьяную езду придется отвечать, попытался договориться и предложил наряду деньги. Полицейские ответили отказом, после чего батюшка начал ругаться матом, распустил руки и устроил потасовку с представителями власти.

      В Сети появилось видео задержания. Блюстители порядка спросили у священника, не бес ли его попутал, но словами успокоить разъяренного нарушителя не удалось, пришлось применить физическую силу и заковать дебошира в наручники. Теперь задержанному предстоит ответить не только за отказ от медицинского освидетельствования, но и за неповиновение полицейским, а за нецензурное оскорбление стражей порядка настоятель храма может понести уголовную ответственность.

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