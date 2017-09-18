Остановленный за пьяную езду сургутский священник устроил потасовку с инспекторами

Инспекторы задержали катавшегося по Сургуту на джипе пьяного священника, который петлял по проезжей части.
Инцидент произошел глубокой ночью в Железнодорожном районе. Внимание сотрудников ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял по дороге и создавал аварийные ситуации. Правоохранители остановили иномарку, из-за руля вышел священнослужитель с явными признаками сильного алкогольного опьянения.
Как передает Газета.Ru, водитель представился настоятелем сургутского православного храма Иваном Дарием и потребовал отпустить его, а когда понял, что за пьяную езду придется отвечать, попытался договориться и предложил наряду деньги. Полицейские ответили отказом, после чего батюшка начал ругаться матом, распустил руки и устроил потасовку с представителями власти.
В Сети появилось видео задержания. Блюстители порядка спросили у священника, не бес ли его попутал, но словами успокоить разъяренного нарушителя не удалось, пришлось применить физическую силу и заковать дебошира в наручники. Теперь задержанному предстоит ответить не только за отказ от медицинского освидетельствования, но и за неповиновение полицейским, а за нецензурное оскорбление стражей порядка настоятель храма может понести уголовную ответственность.
Как передает Газета.Ru, водитель представился настоятелем сургутского православного храма Иваном Дарием и потребовал отпустить его, а когда понял, что за пьяную езду придется отвечать, попытался договориться и предложил наряду деньги. Полицейские ответили отказом, после чего батюшка начал ругаться матом, распустил руки и устроил потасовку с представителями власти.
В Сети появилось видео задержания. Блюстители порядка спросили у священника, не бес ли его попутал, но словами успокоить разъяренного нарушителя не удалось, пришлось применить физическую силу и заковать дебошира в наручники. Теперь задержанному предстоит ответить не только за отказ от медицинского освидетельствования, но и за неповиновение полицейским, а за нецензурное оскорбление стражей порядка настоятель храма может понести уголовную ответственность.
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