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  • 18.09, 18:35
    В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти. Ленинградская область, Санкт-Петербург, ФСБ, взятки, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

    В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

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    В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

    В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

    В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

      Сотрудники спецслужб появились на пороге дома чиновника в поселке Большая Ижора сегодня утром. 47-летний Олег Михеев подозревается в получении взятки в 56 миллионов рублей.

      Мзду в виде земельных участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге дал один из коммерсантов, чтобы получить зеленый свет при регистрации своего крупного земельного надела в Кадастровой палате.

      По сообщению Следственного комитета Ленобласти, события происходили в 2016 году. Предполагаемым соучастником выступил один из заместителей Михеева.

      Оперативные мероприятия продолжаются до сих пор не только в самой Кадастровой палате, но и в одном из садоводств Всеволожска.

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