В Петербурге за крупную взятку задержан глава Кадастровой палаты Ленобласти

Сотрудники спецслужб появились на пороге дома чиновника в поселке Большая Ижора сегодня утром. 47-летний Олег Михеев подозревается в получении взятки в 56 миллионов рублей.

Мзду в виде земельных участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге дал один из коммерсантов, чтобы получить зеленый свет при регистрации своего крупного земельного надела в Кадастровой палате.



По сообщению Следственного комитета Ленобласти, события происходили в 2016 году. Предполагаемым соучастником выступил один из заместителей Михеева.



Оперативные мероприятия продолжаются до сих пор не только в самой Кадастровой палате, но и в одном из садоводств Всеволожска.