Пожилая украинка пыталась сжечь себя в центре Волгограда

В Волгограде у здания автовокзала гражданка Украины попыталась совершить акт самосожжения. Женщину удалось спасти.
Как рассказал «Интерфаксу» представитель регионального ГУ МВД Антон Корнаухов, около 14:00 по мск 74-летняя жительница Украины подожгла на себе платье возле автовокзала в Центральном районе Волгограда.
Женщину удалось спасти и доставить в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги 30% тела.
Правоохранители выясняют, что стало причиной поступка женщины.
Женщину удалось спасти и доставить в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги 30% тела.
Правоохранители выясняют, что стало причиной поступка женщины.
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