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  • 18.09, 17:05

    Пожилая украинка пыталась сжечь себя в центре Волгограда

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    Пожилая украинка пыталась сжечь себя в центре Волгограда

    Пожилая украинка пыталась сжечь себя в центре Волгограда

    В Волгограде у здания автовокзала гражданка Украины попыталась совершить акт самосожжения. Женщину удалось спасти.

    Как рассказал «Интерфаксу» представитель регионального ГУ МВД Антон Корнаухов, около 14:00 по мск 74-летняя жительница Украины подожгла на себе платье возле автовокзала в Центральном районе Волгограда.

    Женщину удалось спасти и доставить в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги 30% тела.

    Правоохранители выясняют, что стало причиной поступка женщины.

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